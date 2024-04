F1 | Ferrari, Leclerc: “Stimolante avere un compagno di squadra come Sainz che ti spinge”

Nell’ultimo anno, caratterizzato dal dominio Red Bull, a rompere le uova nel paniere alla scuderia di Milton Keynes è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti, dopo aver interrotto la striscia di successi consecutivi in quel di Singapore nel settembre scorso, si è ripetuto la scorsa settimana in Australia dove ha riportato sul gradino più alto del podio la Ferrari.

Parlando dello spagnolo, che al termine di questo campionato chiuderà la prova esperienza con la squadra del Cavallino per far posto a Lewis Hamilton, l’attuale compagno di squadra Charles Leclerc ne ha tessuto le lodi. Il monegasco infatti ha sottolineato come l’ex McLaren sia uno stimolo per accrescere la propria velocità e migliorarsi gara dopo gara.

“L’ultimo periodo è stato davvero buono, ma non è bastato – ha dichiarato Leclerc, discutendo con i giornalisti presenti in Australia al termine della gara – Carlos è andato meglio questo fine settimana. Ma è successo così negli ultimi tre anni, quando praticamente arriviamo ad una gara e Carlos sarà migliore e poi spingerò e poi sarò andrò meglio nella gara successiva e poi miglioreremo così via”.

Il monegasco, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Ed è molto stimolante per un pilota avere un compagno di squadra così veloce. Lo ha fatto dall’inizio del weekend, faccio i complimenti a Carlos”.