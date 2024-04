F1 | L’ammissione di Hamilton: “È il mio peggiore inizio di sempre”

Il passaggio in Ferrari, dove a partire dal prossimo campionato prenderà il posto di Carlos Sainz formando una coppia da sogno con Charles Leclerc, è ancora lontano: Lewis Hamilton è focalizzato su quella che sarà la sua ultima stagione in Mercedes. Anche se, risultati alla mano, gli ultimi mesi di contratto con la casa della Stella non sono iniziato nel verso giusto vedendo le difficoltà riscontrate in pista dall’inglese.

Hamilton infatti, analizzando quanto accaduto tra Bahrain, Arabia Saudita e Australia, ha ammesso in tutta onestà di aver disputato il suo peggior inizio di Mondiale da quando è in Formula 1. Nelle tre gare finora disputate, delle quali solamente a Sakhir e Jeddah ha visto la bandiera a scacchi, l’alfiere della Stella ha raccolto la miseria di otto punti. Poco meno della metà rispetto ai 18 ottenuti dal teammate George Russell.

“Questo è il peggior inizio di stagione che abbia mai avuto, credo sia peggio anche del 2009 – ha dichiarato Hamilton, citato da Formula1.com – Penso sia dura per lo spirito della squadra, in inverno è stato svolto così tanto lavoro e arrivi emozionato e motivato pensando che lotterai per la vittoria, ma non è così. Poi magari arrivi secondo o terzo, ma non è questo il caso. La situazione precipita e segui quanto accade. È dura, ma continuo a trarre ispirazione dalle persone con cui lavoro. Continuano a impegnarsi e a farsi vedere, questa è la cosa più importante”.

Nonostante le difficoltà riscontrate il sette volte campione del mondo non intende gettare la spugna: “Sorprendentemente mi sento abbastanza bene. Sto cercando di guardare la prospettiva. Potrebbe andare molto peggio. Sono davvero grato di essere qui, mi sono davvero divertito in Australia. Mi piace ancora lavorare con la squadra. Ovviamente mi piacerebbe lottare per la vittoria e finire le gare. Non è mai una bella sensazione quando hai fatto tutta questa strada e non arrivi neanche a metà gara, ma sono certo che ci rifaremo”.