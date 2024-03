F1 | Steiner sul futuro passaggio di Hamilton in Ferrari: “Pare abbia preso la giusta decisione”

Guenther Steiner ritiene che Lewis Hamilton abbia preso la scelta giusta decidendo di salutare la Mercedes a fine stagione per iniziare dal 2025 una nuova sfida professionale in Ferrari. Nel futuro dell’inglese, che ha iniziato in salita il suo ultimo campionato con la scuderia della Stella, c’è il rosso di Maranello e l’obiettivo di tornare alla vittoria che oramai manca da quasi tre anni.

L’ex team principal della Haas, commentando la trattativa che porterà il futuro compagno di Charles Leclerc a Maranello, ritiene che come accaduto in passato l’inglese possa aver azzeccato questa mossa di mercato vedendo anche l’evoluzione avuta dalla SF-24 rispetto alla precedente vettura.

“Sembra che abbia preso la decisione giusta – ha detto Steiner a Sky Sports News – È successo quando ha lasciato McLaren per andare alla Mercedes, forse ha azzeccato anche questo. Ma penso che per lui sia più una questione di nuova sfida. È in questa squadra da 11 anni, ha vinto sei titoli ed ha un buon rapporto”.

Steiner ha poi aggiunto: “Penso che sia proprio l’ultimo passo della sua carriera, vuole una nuova sfida. E ovviamente, essendo la tua ultima sfida la Ferrari, è una bella cosa avere l’opportunità. Vincere l’ottavo titolo in rosso? Penso che nulla sia impossibile. Nel 2026 ci sono regolamenti completamente nuovi per quanto riguarda motore e telaio, quindi le vetture saranno rifatte”.

Il manager altoatesino, concludendo il proprio intervento, ha detto: “E se avrà un po’ di fortuna e sarà nel posto giusto, se la Ferrari produrrà una buona macchina, potrebbe vincere il titolo”.