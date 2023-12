F1 | Ferrari, Leclerc non maschera la delusione per l’ultima stagione

Charles Leclerc senza mezzi termini, e in tutta onestà, ha definito deludente la sua ultima stagione. Il campionato di Formula 1 che si è chiuso ad Abu Dhabi a fine novembre non è stato certamente esaltante per la Ferrari, con la squadra del cavallino che ha dovuto fare i conti con una monoposto poco competitiva. Vettura con la quale lo stesso monegasco ha palesato non poche difficoltà, a causa dello scarso feeling.

Feeling che però è cresciuto nel finale di stagione, grazie anche agli sviluppi che hanno permesso a Leclerc di affinare la sinergia con la SF-23. La Ferrari ha concluso il 2023 con il terzo posto nel Mondiale costruttori, fallendo il sorpasso decisivo sulla Mercedes nell’ultima gara, ottenendo una sola vittoria con Carlos Sainz a Singapore: successo che si è rivelato l’unico in campionato non firmato dalla Red Bull

“Ad essere onesti è stata una stagione deludente – ha dichiarato Leclerc, citato da RacingNews365 – Dopo l’anno scorso ci aspettavamo di arrivare a questa stagione e provare a lottare per il campionato dopo la prima gara. Abbiamo capito subito quanto sarebbe stato difficile rispetto alla Red Bull che aveva fatto un enorme passo avanti, soprattutto sul passo gara. Noi non abbiamo fatto lo stesso. Quindi da quel momento in poi è stata un po’ deludente”.

Charles, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “D’altra parte, se non consideriamo la scorsa stagione, penso che abbiamo fatto molti progressi durante il campionato, questo è positivo e mi rende fiducioso per il futuro. Ma c’è un grande gap da colmare per raggiungere la Red Bull, quindi lavoreremo sodo durante la pausa invernale e speriamo di tornare più forti l’anno prossimo con una macchina che sia in grado di vincere”