F1 | Mick Schumacher: “Lavorare con Hamilton e Russell ha accresciuto il mio livello”

L’esperienza in Mercedes, che proseguirà anche il prossimo anno in Formula 1 come pilota di riserva alla quale dovrà alternare quella d’esordio nel campionato WEC alla guida dell’Alpine, sta facendo bene a Mick Schumacher. A riferirlo è stato proprio il campione di Formula 2 2020, con lo stesso tedesco che ha ammesso come il suo ruolo con la scuderia della Stella e il lavoro al fianco di due grandi piloti come Lewis Hamilton e George Russel stia giovando alla sua crescita professionale.

“Adesso come pilota so molto di più cosa voglio dalla squadra che mi circonda, quanto valgo e cosa posso portare alla squadra – ha dichiarato Mick Schumacher, citato da Formula1.com – Al primo primo anno in Formula 1 è stato difficile sapere esattamente la mia posizione, fino a dove potevo spingermi con i commenti e il resto. Lavorando con Lewis e George da un anno ormai, so quanto è alto il mio livello e quanto lontano posso arrivare e non ho problemi a condividere le mie informazioni in futuro”.

Il tedesco ha poi aggiunto: “Ovviamente dal punto di vista della guida, dato che non ho guidato, è un po’ difficile lavorarci. Ma in generale, prendendo ancora tutte le informazioni che mi sono state fornite dalla Mercedes, anche solo osservando tutto il resto, sento sicuramente di aver fatto un passo avanti”.