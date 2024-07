F1 | Ferrari, Leclerc: “Con Vasseur intesa ok, non abbiamo bisogno di tante parole per capirci”

La condivisione dell’esperienza professionale in Ferrari è solamente l’ultima fetta di percorso di carriera fatta insieme da Charles Leclerc e Frederic Vasseur. Il monegasco e il manager francese si conosco infatti dai tempi delle categorie minori, con entrambi che hanno anche vissuto l’esperienza in Sauber-Alfa Romeo nel 2018: stagione che ha rappresentato l’esordio di Leclerc in Formula 1.

Leclerc, parlando del rapporto che lo lega all’attuale team principal della Ferrari, ha ammesso in tutta onestà come il loro sia un legame diretto nel quale riescono a capirsi immediatamente senza dover utilizzare giri di parole.

“Con Fred l’intesa va bene perché non abbiamo bisogno di tante parole per capirci – ha dichiarato Leclerc in una recente intervista a RTBF.be – Ci conosciamo da tanto tempo. Siamo molto diretti, non perdiamo tempo quando abbiamo qualcosa da dirci e penso che sia positivo, lavoriamo molto bene insieme”.

Il monegasco poi, parlando delle difficoltà riscontrate dalla Ferrari in questi ultimi mesi, ha aggiunto: “Siamo in una situazione non facile per la squadra, non siamo contenti e vogliamo cercare di tornare in vetta”.