F1 | Williams, Vowles: “Avevo bisogno di un leader, Sainz lo è”

Un altro tassello importante nello scacchiere del mercato piloti è andato a proprio posto. Stiamo parlando del futuro di Carlos Sainz che da inizio settimana è oramai chiaro. Lo spagnolo infatti, che a fine anno saluterà la Ferrari per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, a partire dal 2025 si unirà alla Williams con un contratto pluriennale. Una sfida importante per l’attuale alfiere del Cavallino che nella scuderia di Grove formerà una coppia interessante con Alexander Albon.

Discutendo della scelta di Sainz, il team principal della Williams James Vowles ha sottolineato come le caratteristiche ricercate nel futuro compagno di Albon siano stati trovate proprio nello spagnolo classe 1994.

“Avevo bisogno di un leader, non solo di qualcuno che fosse veloce in macchina – ha dichiarato Vowles, intervistato da Lawrence Barretto sulle colonne di formula1.com – Volevo che tutto intorno fosse perfetto per creare performance. Carlos ha tutto questo. Se guardiamo ogni squadra in cui è andato, diamo un’occhiata dove ha iniziato e dove ha terminato. La posizione finale è nettamente migliore rispetto a quella iniziale”.

Il team principal della Williams ha poi ricordato: “Ci sono stati momenti negli ultimi mesi in cui ho detto: ‘Se vieni per i soldi o a breve termine, non funzionerà per nessuna delle due parti’. Questo è un vero e proprio viaggio. Sarà difficile, ma incredibilmente gratificante”.