F1 | Racing Bulls a Singapore per tornare in zona punti

La Racing Bulls si prepara al Gran Premio di Singapore, dove cercherà di evitare un terzo risultato fotocopia dopo Monza e Baku. Nelle ultime due gare, infatti, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda hanno portato a casa, rispettivamente, il tredicesimo posto e il ritiro. E’ tempo di capitalizzare, sotto le luci artificiali del circuito cittadino di Marina Bay, perché gli ultimi punti li ha conquistati l’australiano in Belgio – Daniel arrivò decimo – e la Haas si sta avvicinando nel campionato costruttori. Proprio Ricciardo torna a Singapore dopo un anno di assenza: nel 2023 fu Liam Lawson a sostituirlo dopo l’incidente in Olanda.

Ricciardo: “A Singapore speriamo di fare meglio”

“Mi piace molto il Marina Bay Street Circuit, è uno dei miei preferiti. L’anno scorso non ho corso lì, quindi non vedo l’ora di tornarci. Sarà caldo e umido, un’ulteriore sfida. Speriamo di poter fare meglio rispetto a Baku. Tutta la squadra sta lavorando sodo per capire come migliorare. Non vedo l’ora di tornare su questa pista e cercare di conquistare qualche punto”.

Tsunoda: “Ci aspetta una gara impegnativa”

“Mi aspetto un weekend senza problemi a Singapore. Il nostro obiettivo sarà provare a entrare in Q3, dopo esserci andati vicinissimi a Baku. Quella che ci aspetta sarà una gara lunga e fisicamente molto impegnativa, non solo per il caldo e l’umidità, che in realtà non mi pesano molto, ma soprattutto sotto il profilo della guida, perché non c’è un attimo di respiro e i cambi di marcia sono i più alti di tutto il campionato. C’è quasi sempre una Safety Car, dunque bisogna essere pronti a sfruttare ogni occasione. Dovremo fare i conti con un’evoluzione della pista molto marcata, anche di 3 secondi dalle prime libere alle qualifiche. Dall’anno scorso, quando sono state eliminate alcune curve lente, è diventata anche più divertente da guidare”.