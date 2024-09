Formula 1 | Norris snobba la Red Bull: “Ci preoccupa più la Ferrari per il mondiale Costruttori”

Formula 1 Norris Ferrari – Intervistato da Sky Sports dopo l’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan, 17° prova del mondiale 2024 di Formula 1, Lando Norris ha offerto una panoramica sui contendenti per la McLaren in merito al mondiale Costruttori, sottolineando come a Woking si tengano maggiormente sott’occhio le prestazioni della Ferrari piuttosto che quelle della Red Bull.

Grazie alle novità tecniche introdotte a Monza, tra cui un nuovo fondo che sulla carta dovrebbe mitigare il fenomeno del boucing – ben presente da Barcellona in poi – la Rossa è riuscita a compiere uno step in avanti non indifferente, vincendo a Monza e battagliando per il successo a Baku.

Una condizione chiara, diametralmente opposta a quella della Red Bull, che indubbiamente preoccupa e non poco la scuderia inglese, ad oggi leader del mondiale Costruttori con 20 lunghezze di vantaggio sulla Red Bull. Ovvero l’unica squadra che al vertice sta affrontando un momento di crisi tecnica e di performance non indifferente.

Norris tiene d’occhio la Ferrari e non la Red Bull

“Prima della serie di gare a Monza, Baku e Singapore, sapevamo che la Ferrari sarebbe stata il nostro principale avversario. Sia Sainz che Leclerc hanno offerto ottime prestazioni, mettendoci sotto pressione, e attualmente la Ferrari sembra essere la nostra rivale principale. Guardando al campionato costruttori, probabilmente siamo più preoccupati dalla Ferrari che dalla Red Bull.”