F1 | Ferrari, in Austria arriva il podio numero 800 nella storia del Cavallino

Con il secondo posto di Leclerc in Austria, la Ferrari ha conquistato il podio numero 800 della sua storia in Formula 1 nel giorno della gara numero 1.061. Una media incredibile per la Scuderia di Maranello se consideriamo che al secondo posto troviamo la McLaren con 494, seguita dalla Williams con 313. Questi i numeri dei tre team storici del Circus, ma sono tanti i nomi che hanno avuto l’onore di salire sul podio in un Gran Premio con il marchio del Cavallino sul petto. Il più grande di tutti ovviamente è stato Michael Schumacher, per lui ben 116 seguito dal fido Barrichello e da Sebastian Vettel con 55. Dopodiché troviamo Raikkonen con 52 e Alonso con 44. Il primo a conquistare un piazzamento tra i primi tre è stato Alberto Ascari nel 1950 a Monte Carlo, mentre il numero 500 è stato raggiunto in Ungheria nel 2002 da Rubens Barrichello (499) e Michael Schumacher (500).



