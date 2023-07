Formula 1 | Disastro Mercedes in Austria, Wolff: “Piloti in difficoltà già da venerdì”

Fine settimana calvario per la Mercedes in Austria. La W14 è stata nettamente sotto performante a Zeltweg, risultando addirittura la quinta forza in pista dopo la solita Red Bull, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Hamilton e Russell hanno chiuso in settima e ottava posizione, ma il campione inglese è stato penalizzato con dieci secondi di penalità sul tempo di gara dopo diverse ore di investigazione da parte dei commissari per aver superato i track limits per cinque volte dopo le prime quattro durante la corsa, cedendo quindi la posizione al compagno di squadra. Reset totale e testa a Silverstone, laddove dovrebbe arrivare uno step anche dal punto di vista degli aggiornamenti.

“Giornata molto pesante per il team – ha dichiarato Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo la gara in Austria. Di recente abbiamo avuto una traiettoria positiva, ma chiaramente qui non avevamo il ritmo necessario per essere competitivi. Nel complesso è stato un weekend difficile ed entrambi i piloti hanno lottato con la vettura sin dalla prima sessione di prove libere. Da venerdì in poi abbiamo visto come ci mancassero un paio di decimi e non siamo riusciti a rendere la macchina più veloce: una volta che le gomme hanno iniziato a scivolare, in frenata o in curva non hai più grip e questo ha contribuito alla mancanza di prestazioni. Analizzeremo tutto nel dettaglio, ma la differenza di performance tra un circuito e l’altro è piuttosto interessante, infatti a volte siamo gli sfidanti più vicini alla Red Bull, mentre altre no. A Silverstone porteremo uno step evolutivo della macchina, vedremo se quel circuito si adatterà meglio alle nostre caratteristiche”.