F1 | Verstappen: “L’errore in partenza ha reso la gara più emozionante”

Sesta vittoria consecutiva per Max Verstappen. Iniziano a scarseggiare nuovi aggettivi per descrivere lo strapotere di Max Verstappen e della Red Bull nel corso di questa stagione. Anche a Silverstone la scuderia di Milton Keynes e l’olandese non hanno lasciato neanche le briciole alla concorrenza, ottenendo l’ennesimo gradino più alto del podio.

Una vittoria praticamente mai in discussione, nonostante una partenza non certo eccellente da parte del due volte campione del mondo che lo ha costretto a recuperare la posizione sulla McLaren di Lando Norris nel corso del quinto giro. Una sbavatura che però non ha intaccato l’ennesimo weekend perfetto da parte di Verstappen sempre più leader del Mondiale.

“Sono partito malissimo, dobbiamo analizzare il motivo – ha dichiarato Verstappen al termine della corsa – Le due McLaren erano particolarmente veloci e ci sono voluti un po’ di giri per superare Norris. Dopodiché sono riuscito a staccarmi un poco e poi le cose sono andate a posto. Dopo la Safety Car è stato complicato per noi tenere in vita le gomme soft, con il vantaggio che è rimasto sui tre/tre secondi e mezzo. Sono contento, undici vittorie consecutive per il team sono qualcosa di incredibile ma non è stata una gara semplice e lineare quest’oggi”.

Sulla partenza: “Non è stato positivo quel patinamento, dobbiamo analizzare quanto accaduto perché le precedenti partenza erano state migliori. Ma questo ha reso la gara più emozionante: ho dovuto spingere e Lando mi ha dato tanto filo da torcere, ma è stato molto corretto quando abbiamo battagliato”.