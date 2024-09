F1 | Ferrari, grande rammarico per i punti persi tra Baku e Singapore [VIDEO]

F1 Ferrari – Grande rammarico in casa Ferrari per i punti persi tra Baku e Marina Bay, teatri rispettivamente dei Gran Premi di Azerbaijan e Singapore, 17ª e 18ª prova del mondiale 2024 di Formula 1.

In un momento positivo della stagione, grazie alle novità introdotte sulla SF-24 a Monza, la Rossa non è riuscita a capitalizzare due grandi opportunità, offrendo alla McLaren una preziosa occasione per allungare in classifica.

Due colpi a vuoto che potevano trasformarsi in vittorie fondamentali e che, inevitabilmente, hanno complicato la rincorsa non solo alla scuderia inglese, attualmente leader del mondiale Costruttori, ma anche alla Red Bull, apparsa in difficoltà a causa della poco stabile RB20. L’obiettivo ora è dimenticare rapidamente quanto accaduto nelle ultime settimane, per massimizzare il potenziale della vettura nelle ultime gare di questa stagione.

Prossimo appuntamento tra un mese ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti.