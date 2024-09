Formula 1 | Ferrari, Vasseur conferma: “Focus sulla vettura 2025, ma ad Austin ci saranno delle novità”

Formula 1 Ferrari Vasseur – Nonostante le novità introdotte a Monza, la Ferrari è pronta a presentare un corposo pacchetto di aggiornamenti nel prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª prova del mondiale 2024 di Formula 1, in programma al Circuit of the Americas di Austin.

Intervistato dalla stampa internazionale al termine dell’ultimo GP di Singapore, disputato domenica scorsa, il Team Principal della Rossa ha ammesso che i lavori sulla vettura 2024 non sono ancora conclusi, nonostante gran parte dell’attenzione sia già rivolta alla monoposto che debutterà nei test pre-stagionali del Bahrain il prossimo marzo.

L’obiettivo di questo nuovo pacchetto non è solo quello di migliorare ulteriormente le prestazioni della SF-24, già apparsa veloce e competitiva nelle ultime tre gare del campionato, ma anche di gettare basi solide per lo sviluppo della futura monoposto di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La Ferrari, che si è dimostrata molto competitiva tra Monza e Singapore, è pronta a giocarsi le ultime chance nel campionato Costruttori.

Vasseur annuncia novità per la Ferrari ad Austin

“Stiamo già lavorando sulla vettura per il 2025, ma ad Austin introdurremo alcune novità. Affronteremo la pausa con grande ottimismo. Si prevede che molti team porteranno l’ultimo pacchetto di aggiornamenti della stagione, che per molti costituirà anche la base di sviluppo per il prossimo anno”.

