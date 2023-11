F1 | Red Bull, qualifica deludente per il team di Horner

Christian Horner deve ancora attendere per festeggiare a Las Vegas. Max Verstappen non ha perso occasione, durante il weekend, per criticare il nuovo circuito di Las Vegas, dove ha dovuto arrendersi alla forza Ferrari. Fuori con gomma usata nel Q3, l’olandese comprende fin da subito che non ha possibilità di intaccare la pole di Charles Leclerc, tanto da tornare ai box senza completare il giro. A regalargli la prima fila è invece Carlos Sainz, che dovrà scontare dieci posizioni di penalità. Proprio lo spagnolo sarà in sesta fila accanto a Sergio Perez: il messicano non è riuscito a passare il taglio per il Q3, rimediando soltanto la dodicesima posizione. Errore strategico da parte del muretto Red Bull: il messicano conclude l’ultimo tentativo troppo presto, lasciando agli avversarsi ben quattro minuti per approfittare dell’evoluzione della pista.

“La prima qualifica di Las Vegas è andata come ci aspettavamo, è stata una continua evoluzione. La pista era molto scivolosa e questo ha compromesso le performance. Sfortunatamente Checo non è riuscito a superare il Q2. Ha guidato bene, ma è sceso in pista troppo presto e il suo tempo non è bastato. Partirà un po’ indietro rispetto alle aspettative, ma mi aspetto una rimonta da parte sua – ha spiegato il team principal – Max ha faticato col grip. Non è stata una tipica sessione di qualifica per lui. La penalità di Carlos Sainz lo riporta comunque in prima fila, e questa è una pista che non sembra mettere alla prima i piloti, ma i sorpassi sono possibili e mi aspetto una gara eccitante”.