F1 | Williams, Albon e Sargeant deludono nelle qualifiche al COTA

Venerdì da dimenticare per la Williams, che al COTA non è riuscita a superare nemmeno la Q1, un po’ come l’Aston Martin. Sia Albon che Sargeant, infatti, hanno chiuso nelle retrovie, con il thailandese diciottesimo e il suo compagno di squadra ultimo. Entrambi i piloti hanno lamentato gli stessi problemi sulle rispettive monoposto, ossia il comportamento diametralmente opposto rispetto a quanto accaduto nella prima e unica sessione di prove libere del venerdì mattina.

“La vettura era molto diversa rispetto alle libere – ha ammesso Albon. Non la sentivo benissimo, questo può capitare quando il vento aumenta. Significava che fare un giro pulito era decisamente complicato, e il mio non è stato buono. La macchina si è comportata molto meglio rispetto alla Q1, quindi è una situazione un po’ frustrante”.

Gli fa eco Sargeant: “Peccato, non è stato un granché, ma è stato bello guidare in casa. E’ stata una sessione davvero complicata, la vettura sembrava completamente sottosopra rispetto a stamattina, quindi è strano. Dovremo esaminare il tutto e vedere cosa riusciremo a fare per migliorare in vista di Sprint e gara”.