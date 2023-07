F1 | Fernando Alonso ricorda il suo periodo in Ferrari

La Ferrari è stata la scuderia nella quale Fernando Alonso ha disputato più stagioni consecutive in Formula 1: ben cinque, dal 2010 al 2014. Lo spagnolo, così come è accaduto al suo successore, Sebastian Vettel, non è riuscito a riportare il titolo a Maranello anche se è andato molto vicino in due circostanze (2010 e 2012) dove perse la sfida iridata proprio con il tedesco all’epoca pilota di punta in Red Bull.

Il due volte campione del mondo, protagonista quest’anno di un campionato positivo in Aston Martin dove ha conquistato il podio in varie circostanze, ha sottolineato come le varie trasformazioni che ha subito la squadra del Cavallino nei suoi anni abbiano inciso su quelle stagioni.

“Alla Ferrari ci sono stati molti cambiamenti, quando sono arrivato io c’erano Stefano Domenicali e Montezemolo presidente – ha dichiarato Alonso, intervistato da AS – Stavano avvenendo molti cambiamenti e non era più la Ferrari che conoscevo, la mia squadra, stava diventando qualcosa senza una direzione chiara”.