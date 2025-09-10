F1 | Ecclestone: “L’impressione è che McLaren preferisca Norris campione del mondo”

Formula 1News F1

Mister E ha espresso la propria impressione sull'episodio in casa papaya avvenuto durante l'ultima gara disputata a Monza

di Piero Ladisa10 Settembre, 2025
La gara di Monza verrà ricordata non solo per la straordinaria prestazione di Max Verstappen, che dopo Suzuka e Imola ha conquistato la terza vittoria in stagione, ma anche per l’applicazione delle papaya rules alle quali ha dovuto sottostare Oscar Piastri.

L’australiano infatti, nei giri conclusivi del Gran Premio d’Italia, ha dovuto cedere, o meglio ridare la seconda posizione al compagno di squadra, a causa di un errore durante la sosta di Lando Norris che aveva fatto perdere la piazza d’onore all’inglese.

Sull’episodio che si è verificato in casa McLaren ne ha discusso Bernie Ecclestone, con il 94enne manager inglese che ha sottolineato come dal suo punto di vista questo genere di ordini facciano pensare come dalle parti di Woking preferiscano vedere vincere il titolo a Norris.

L’ordine di arrivo della corsa di Monza ha permesso a Norris di rosicchiare tre punti su Piastri, con l’inglese che ora a otto gare dalla conclusione della stagione è chiamato a recuperare 31 punti all’australiano.

“Parlano continuamente di correttezza. Ma è corretto nei confronti di Piastri punirlo per un errore commesso dal team? No”, ha dichiarato Ecclestone intervistato da Blick.

L’ex patron del Circus, continuando la propria analisi, ha aggiunto: “Si ha lentamente l’impressione che la McLaren preferisca un campione del mondo di nome Lando Norris. Errori come pit stop mancati o guasti al motore e rotture delle sospensioni sono diventati più rari, ma fanno parte dello sport”.

