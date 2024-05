Ferrari | Ecco il nuovo ingegnere di pista di Leclerc

Ieri, la scuderia di Maranello ha annunciato che Xavi Marcos non sarà più accanto a Charles Leclerc, in quanto destinato ad altre funzioni. Poco dopo, è stato annunciato il nuovo ingegnere di pista del monegasco. Si tratta di Bryan Bozzi, laureato in ingegneria meccanica all’Università di Bath, in Inghilterra. Lavora a Maranello dal 2012, inizialmente si è occupato della galleria del vento e poi è passato al lato aerodinamico. Ha già lavorato accanto a Leclerc come ingegnere dello sviluppo e delle performance della SF24.

Come annunciato nel comunicato stampa, Bozzi inizierà a lavorare nel suo nuovo ruolo, a partire dal Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma la prossima settimana.

