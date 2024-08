F1 | Doohan felice della promozione in Alpine: “Grato a tutto il team per l’opportunità”

F1 Alpine Doohan – Missione compiuta per Jack Doohan. Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, l’australiano ha finalmente ottenuto il sedile in Alpine, diventando a tutti gli effetti un pilota ufficiale per la stagione 2025. Un’opportunità importante, come lui stesso ha ammesso ai microfoni del sito ufficiale del team, che cercherà di sfruttare al meglio fin da subito, affiancando Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Doohan, ricordiamo, fa parte dell’Academy del marchio transalpino e sarà il primo “prodotto” del vivaio ad approdare nella line-up ufficiale del team di Formula 1.

Doohan e la promozione in Alpine

“Sono davvero entusiasta di essere stato promosso a pilota titolare con il BWT Alpine F1 Team a partire dal 2025. Sono molto grato alla dirigenza del team per la fiducia riposta in me. C’è ancora tanto lavoro da fare per prepararmi al meglio e, nel frattempo, mi impegnerò al massimo per acquisire tutte le conoscenze necessarie per essere pronto alla sfida. È un grande onore essere il primo pilota dell’Alpine Academy a raggiungere un sedile da titolare nel team, e sono immensamente riconoscente a tutti coloro che mi hanno supportato lungo il percorso. È un momento emozionante e un motivo di grande orgoglio per la mia famiglia, e non vedo l’ora di vivere questa esperienza e lavorare duramente dietro le quinte”.