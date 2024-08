F1 | Bottas: “Ho parlato con Binotto, voglio far parte del progetto Audi”

L’obiettivo di Valtteri Bottas è chiaro: il finlandese vuole continuare a far parte del progetto Sauber, il cui contratto è in scadenza a fine stagione, che a partire dal 2026 vedrà la discesa in campo del sodalizio con Audi con l’introduzione del nuovo regolamento sulle power unit. Bottas, alla sua terza stagione con la scuderia di Hinwil, ha infatti ammesso come in queste settimane abbia portato avanti i colloqui con Mattia Binotto che dal 1 agosto è a capo del progetto della casa dei Quattro anelli in Formula 1.

A favorire un’eventuale permanenza di Bottas nell’attuale Sauber, in questo domino di mercato, potrebbe esserci il futuro approdo di Carlos Sainz in Williams. Lo spagnolo, che ha sposato il progetto tecnico di Grove dopo il mancato rinnovo con la Ferrari prossima ad accogliere il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc, era stato uno dei primi indiziati ad essere attenzionato dall’Audi senza però riuscire ad arrivare alla fatidica fumata bianca.

Ad oggi l’unica certezza della casa di Ingolstadt, fronte piloti, è rappresentata dall’ingaggio di Nico Hulkenberg per il 2025.

“Ci sono stati recenti cambiamenti per quel che riguarda il mercato piloti, così come all’interno del nostro team – ha dichiarato Bottas, discutendo con i media presenti a Zandvoort, come riportato da Formula1.com – Questo cambiamento ha in un certo senso resettato i colloqui avuti con il team. Abbiamo incontrato Mattia dopo Spa e abbiamo continuato le discussioni questo weekend. Questo è tutto, ora è il momento di concentrarsi sul weekend di gara”.

Bottas, continuando a parlare del proprio futuro, ha aggiunto: “Uno dei grandi pezzi del puzzle è andato a posto con Carlos, sto parlando con Mattia e voglio rimanere per tanto tempo con la squadra. Ora ci sono meno variabili, le cose sembrano più semplici. Ora ho una direzione chiara per me, che è quella di far parte del progetto Audi, quindi vediamo”.