F1 | Dietrofront FIA sul caso Wolff: nessuna indagine in corso!

I venti di guerra in Formula 1 sono già cessati. E a vincere, a primo acchito, pare essere stata proprio la FOM, ovvero Liberty Media. La FIA ha infatti ritirato tutte le accuse e i sospetti su un ipotetico passaggio di informazioni riservate tra FOM e un team principal, cioè Toto Wolff.

Dopo la levata di scudi di tutte e dieci le squadre del Circus, che con un comunicato congiunto avevano fermamente negato il loro coinvolgimento nella vicenda, ovvero di aver denunciato alla Federazione il passaggio sospetto di informazioni da Liberty Media alla Mercedes e dalla Mercedes ai capi di Liberty, la FIA evidentemente non ha potuto far altro che confermare la propria fiducia nell’amministrazione della categoria regina e nel rispetto dei regolamenti.

La FIA a margine di quella che è stata un’indagine lampo (fin troppo, per non pensare ad un attacco politico finito prima di iniziare) si è dichiarata soddisfatta del sistema di conformità alle regole vigente nel Circus, ed ha aggiunto che non c’è più alcuna inchiesta in corso.

FIA ends its compliance investigation into F1 and Toto and Susie Wolff. It is “satisfied FOM’s compliance management system is robust enough to prevent any unauthorized disclosure of confidential information” and there is “no ongoing investigation”

— Andrew Benson (@andrewbensonf1) December 7, 2023