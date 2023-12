F1 | Steve Nielsen lascia il ruolo di direttore sportivo FIA

Non è affatto un periodo semplice, tranquillo e privo di colpi di scena per quel che riguarda la FIA. La Federazione infatti, dopo la vicenda politica che l’ha vista uscire di fatto sconfitta contro i vari team per la questione riguardante Toto Wolff e sua moglie Susie, deve rinunciare a Steve Nielsen.

Nelle ultime ore BBC Sport ha riportato la notizia che Nielsen ha rassegnato le proprie dimissioni come direttore sportivo FIA lato Formula 1, dopo aver ricevuto l’incarico dal presidente Mohammed Ben Sulayem poco meno di un anno fa.

Ora non resta che attendere la nota ufficiale della Federazione nella quale, in vista della prossima stagione, fornirà un aggiornamento per quel che riguarda il nuovo organigramma di governo del Circus.