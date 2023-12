F1 | Clamoroso: le scuderie fanno fronte comune con Wolff contro la FIA!

Il mistero si infittisce e non di poco. Alle porte sembra proprio esserci una guerra politica in Formula 1, con la FIA da una parte e la FOM (ovvero Liberty Media) dall’altra. L’indagine avviata dalla Federazione Internazionale nei confronti di Toto Wolff per conflitto di interessi, con la accusa espressa di essere venuto a conoscenza di informazioni riservati dalla FOM grazie al tramite della moglie Susie Wolff – che lavora con FOM Liberty Media in quanto amministratore delegato della F1 Academy, la categoria riservata alle giovani donne pilota – sarebbe partita su una denuncia delle altre squadre.

Ebbene, dopo la durissima risposta della Mercedes, che si è sentita infangata dalle accuse, e della stessa Susie Wolff, la quale in modo alquanto diretto ha accusato la FIA di misoginia per averla screditata nel suo ruolo di amministratore delegato donna della F1 Academy, le squadre sembrano smentire totalmente il presupposto dal quale è iniziata l’indagine della FIA su Wolff, ovvero la denuncia sporta alla Federazione in merito a comportamenti ambigui di Wolff, il quale in alcune riunioni con altri team principal si sarebbe tradito dimostrando di essere a conoscenza di informazioni che potevano provenire solo dalla FOM.

Con un comunicato congiunto le squadre hanno smentito di aver lamentato in alcun modo alla FIA il sospetto che ci sia stato passaggio di informazioni tra un team principal e un membro della FOM e per essere più chiari hanno ribadito il pieno supporto alla F1 Academy e a Susie Wolff, impegnandosi tra l’altro a sponsorizzare dal 2024 sulla propria livrea una pilota della serie cadetta al femminile.

Se ci sarà una guerra politica tra FIA e FOM per la gestione del Circus ad oggi sappiamo i team con chi hanno deciso di schierarsi in blocco, facendo fronte comune. E non è con Place de la Concorde, ma con la F1 “americana” di Stefano Domenicali. Di seguito i comunicati Ferrari e Red Bull.

Team statement pic.twitter.com/OS1SQM6UzD — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 6, 2023

5/5 - (2 votes)