L’ultimo aggiornamento sostanzioso alla SF23, quello che ha riguardato il fondo della vettura, ha restituito a Charles Leclerc un certo feeling con la Ferrari. E non è un caso che proprio nelle ultime gare il monegasco abbia inanellato ottime prestazioni, tra cui cinque prime file consecutive (con tre pole tra l’altro) e tre podi, tra cui i secondi di Las Vegas e Abu Dhabi.

Leclerc da Suzuka ha ritrovato una vettura meno sottosterzante e più puntata all’anteriore, leggermente sovrasterzante come piace a lui. Lo stesso team principal Frederic Vasseur ha confermato che gli ultimi sviluppi alla monoposto si sono rivelati molto utili per il feeling al volante di Charles.

“In Giappone abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, non tanto in termini cronometrici, ma sicuramente in termini di comfort per Leclerc, in questo senso è stato è stato un upgrade molto utile e vantaggioso per Charles – le parole di Vasseur a Motorsport.com – Nelle ultima parte di stagione Leclerc ha dimostrato un’ottima forma, siamo migliorati sicuramente nella costanza di rendimento e sul passo. Consideriamo che parliamo di uno sport di dettagli, con molti piloti molto vicini tra loro, talvolta è questione di un decimo. Penso alla McLaren che era fuori in Q1 a Las Vegas e hanno lottato per la pole ad Abu Dhabi. In questa F1 non puoi permetterti il lusso di sbagliare nemmeno una curva, sono tutti molto vicini, soltanto Verstappen ha dimostrato di avere un certo margine di sicurezza”.