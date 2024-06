F1 | Haas pronta ad annunciare Bearman per il 2025

Secondo quanto riportato da RacingNews365, il team americano è pronto ad annunciare Oliver Bearman come sostituto di Nico Hulkenberg a partire dalla prossima stagione. L’annuncio dovrebbe arrivare in vista della sua gara di casa a Silverstone la prossima settimana, con il 19enne pronto a tornare al volante della VF-24 per la sua prossima sessione di FP1, programmata con il team.

Quando gli è stato chiesto se la sua gara di casa sarebbe stata un luogo ideale per l’annuncio del suo primo contratto in Formula 1, Bearman ha dichiarato ai media:

“Non è nelle mie mani. Silverstone sarà sicuramente pazzesco, ci sono molte cose che accadono. Anche l’anno scorso è stato impegnativo, ma oltre al fatto che scenderò in pista per le FP1, ci sono molte più cose che accadono dietro le quinte, un sacco di apparizioni divertenti e cose del genere. Sarà un fine settimana impegnativo, ma sono così eccitato per la mia gara di casa. Non vedo l’ora. Sarà fantastico”.

Haas e Ferrari hanno preparato al meglio il giovane talento per un eventuale impegno a tempo pieno in Formula 1.

“Le mie conoscenze tecniche sono qualcosa che voglio migliorare per la F1, perché la complessità della macchina è molto più alta rispetto alla F2. Questo è qualcosa che può davvero aiutare gli ingegneri, per iniziare a costruire un rapporto con loro da questo punto di vista, quindi voglio lavorare su questo oltre che fisicamente, perché la F1 è un grande passo avanti in termini di fisicità. Mi sono allenato molto duramente in palestra, dietro le quinte, perché anche in queste sessioni di FP1 senti la fisicità della macchina di Formula 1 e voglio essere pronto, non voglio che questo mi limiti. Qui F1 non puoi permetterti di non essere sul pezzo, soprattutto in questo momento, quanto tutti sono vicini. Non puoi permetterti di avere un giorno libero, non puoi permetterti di avere una brutta giornata in ufficio, quindi sto davvero cercando di lavorare sulla mia mente”.

