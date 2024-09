F1 | Crisi Red Bull, Jordan striglia Horner: “Basta con le str****te!”

La crisi della Red Bull sembra essere particolarmente profonda. La RB20, dominante a inizio stagione, non vince dal 23 giugno a Barcellona, e Verstappen sta pian piano perdendo tutto il vantaggio sugli avversari nella classifica piloti, mentre per quel che concerne il campionato costruttori, McLaren e Ferrari sembrano ormai prossime a scavalcare la squadra di Milton Keynes, che ricordiamo ha vinto gli ultimi due mondiali. Eddie Jordan, storico fondatore dell’omonimo team di Formula 1, oggi segue il Circus dall’esterno, e si è permesso di sgridare Christian Horner, capo della Red Bull, perché secondo lui troppo tenero con i suoi nonostante le evidenti difficoltà.

“Cosa farei io? Intanto direi: “Ok ragazzi, basta con le stronzate” – ha detto Jordan. “Adesso voglio vedere i fatti: cos’è cambiato? Fatemi vedere gli aggiornamenti, perché è chiaro che non abbiano funzionato. State prendendo in giro voi stessi, credendo in una galleria del vento che vista dando degli errori di calcolo”. Mi dispiace usare questi toni, ma la penso così: è una situazione catastrofica, e Horner ha un lavoro enorme davanti a sé, perché deve iniziare ad essere duro con i suoi. Criticavamo tutti Perez, ma forse le sue prestazioni sono dettate da questa vettura, e tutto quello che riesce a fare Max è solo merito del suo enorme talento”.

