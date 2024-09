F1 | Aston Martin, Stroll cede una parte delle quote del team?

Nel 2024, le prestazioni in pista di Aston Martin non sono state particolarmente brillanti, ma su altri fronti il team sta ottenendo grandi successi. Tra i traguardi raggiunti, spicca l’accordo con Adrian Newey, il genio inglese in uscita dalla Red Bull, la costruzione di una nuova fabbrica all’avanguardia e il rinnovo di contratto di Fernando Alonso per i prossimi anni, rendendo il team particolarmente appetibile per nuovi investitori. A proposito di questo argomento, vi abbiamo parlato di come proprio Newey potrebbe diventare a breve azionista del team di Formula 1, in un accordo ben più grande di quello che potesse sembrare fino a qualche giorno fa.

Secondo i media inglesi, in particolare Sky, due importanti investitori come Accel e HPS Investment Partners, starebbero per acquisire una quota del team. Parliamo di due società ben conosciute nei rispettivi settori: HPS opera negli Stati Uniti e gestisce circa 115 miliardi di dollari in asset, mentre Accel opera nel settore del capitale di rischio della Silicon Valley, ed è nota per aver investito ingenti somme in Facebook durante i suoi primi anni di vita. Queste due aziende diventerebbero comproprietari di AMR GP Holdings Limited, la società madre del team di Formula 1, per un valore complessivo di 1,8 miliardi di euro, ottenendo così una quota del 20-25% delle azioni.

L’intesa includerebbe anche il rifinanziamento del debito contratto durante la costruzione della nuova sede e della fabbrica F1 dell’Aston Martin a Silverstone, con HPS che offrirà condizioni più vantaggiose. Ci si aspetta un annuncio nel corso di questa settimana, probabilmente in concomitanza con l’ufficialità di Adrian Newey.

