F1 | Ferrari, Vasseur: “Serra uomo di esperienza e di corse”

Nei giorni scorsi la Ferrari ha ufficializzato il nuovo organigramma tecnico che vede come nuovo d.t. Loïc Serra, ex uomo Mercedes, che dal prossimo 1 ottobre sarà operativo nel suo ruolo a Maranello. Così come Jerome d’Ambrosio, proveniente sempre dalla scuderia della Stella, che diventerà il braccio destro di Frederic Vasseur e si occuperà della gestione della Ferrari Driver Academy.

Tramontata la pista Adrian Newey, oramai prossimo ad essere annunciato dall’Aston Martin e che entro il primo triennio del 2025 lascerà definitivamente la Red Bull, la Ferrari ha varato la riorganizzazione tecnica nell’ottica di esaltare la squadra e non il singolo come spesso ama sottolineare Vasseur.

Discutendo degli ultimi acquisti operati dalla scuderia del Cavallino, Frederic Vasseur ha sottolineato le qualità che hanno spunto la Ferrari a puntare su queste due figure che dal prossimo anno ritroveranno a Maranello una vecchia conoscenza: Lewis Hamilton.

“La forza di Loïc è che è un uomo di esperienza che ha trascorso molto tempo ai massimi livelli. E per di più è un uomo di corse”, ha dichiarato Vasseur in una recente intervista a L’Équipe.

Il team principal della Rossa, parlando poi di d’Ambrosio, ha detto: “Per me era importante avere qualcuno che avesse la conoscenza di Jérôme. Ha sperimentato di tutto nelle corse, è stato pilota, capo squadra, amministratore delegato della squadra. Conosce questo lavoro”.