F1 Commission, maxi riunione a Faenza con tutti i Team Principal per discutere del futuro

F1 – I team principal di tutte le scuderie di Formula 1 si sono riuniti a Faenza, presso la sede della Visa Cash App Red Bull, per partecipare al F1 Commission Meeting. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi argomenti cruciali in vista della stagione 2026, considerata una tappa fondamentale per il futuro della categoria. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per discutere importanti novità regolamentari e tecniche, che contribuiranno a modellare il campionato nei prossimi anni.

Tra i temi centrali del meeting vi è stata l’introduzione di nuove soluzioni motoristiche, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica, in linea con la strategia della Formula 1 di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni di carbonio entro il 2030. Inoltre, i team principal hanno dibattuto su come garantire una maggiore competitività tra le squadre, riducendo il divario tra i team di vertice e quelli che faticano a emergere. Il budget cap, già in vigore dal 2021, sarà ulteriormente perfezionato per assicurare trasparenza e correttezza, favorendo un campionato più equilibrato.

L’incontro ha anche permesso di affrontare questioni legate alla gestione dei weekend di gara, le penalità in pista e l’introduzione di nuovi circuiti. Si è discusso della possibilità di modificare il formato di alcune sessioni, con l’intento di rendere i Gran Premi ancora più avvincenti per i tifosi.

Nel frattempo, l’attesa per il ritorno in pista si concentra sul weekend del 20 ottobre, quando il Mondiale riprenderà con tutte le emozioni del campionato in diretta su Sky e in streaming su NOW. Una data chiave per tutti gli appassionati, che attendono con trepidazione i prossimi sviluppi della stagione.