F1 | Williams, Vowles: “Sainz preferirà stare qui quando batteremo la Ferrari”

Quello messo a segno dalla Williams è stato un autentico colpo di mercato. La scuderia di Grove infatti si è assicurata le prestazioni sportive di Carlos Sainz a partire dal 2025, sottoscrivendo con lo spagnolo un contratto su base pluriennale. Sainz, che si appresta a vivere le ultime gare da pilota della Ferrari prima di trasferirsi nella squadra inglese lasciando il proprio sedile a Lewis Hamilton, è chiamato a un’interessante e al tempo stesso stimolante sfida tecnica che lo vedrà impegnato ad accrescere le prestazioni delle monoposto d’Oltremanica insieme al futuro compagno di squadra Alexander Albon.

Discutendo dei motivi che l’hanno indotto a scegliere Sainz, a lungo corteggiato dall’Audi che non ha ancora sciolto le riserve sul pilota che affiancherà Nico Hulkenberg anche se in pole farei esserci la permanenza di Valtteri Bottas, il team principal della Williams James Vowles ha ammesso come tra le qualità migliori dello spagnolo ci sia quella di elevare negli anni il livello della monoposto che guida.

“Carlos porta con sé, non solo la capacità di fare andare veloce una vettura, ma anche quella di far progredire la squadra – ha dichiarato Vowles, intervistato dal podcast Beyond The Grid – Nella situazione in cui ci troviamo ora con la Williams, ho bisogno di leader intorno a me che siano in grado di capire cosa significhi l’eccellenza in questo caso da Ferrari o McLaren, che sono state le sue ultime due esperienze, e portarla qui in modo che possiamo spingerci in avanti. Stiamo andando bene con l’attuale ritmo, ma abbiamo bisogno di passi da gigante”.

Vowles ha poi aggiunto: “È felicissimo dove si trova, è alla Ferrari, un posto eccezionale per qualsiasi pilota, ma sa che il suo futuro è qui e sta già cercando di dire: ‘Cosa possiamo fare qui’. Portare idee in ogni settore, questo è ciò che mi piace di più per andare avanti insieme”.

Il team principal della Williams, continuando a parlare dello spagnolo, ha detto: “Si vede che la sua mentalità è quella di andare nel posto giusto per i prossimi anni, la Williams può essere quel posto. Un ritorno di Sainz in Ferrari? Quando batteremo la Ferrari, preferirà essere qui”.