F1 | Villeneuve non ha dubbi: “Norris costretto ad inseguire Verstappen anche per colpa della McLaren”

F1 Norris Verstappen – In una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, Jacques Villeneuve ha analizzato a 360° la sfida tra Max Verstappen e Lando Norris per la conquista del titolo mondiale, sottolineando come la rincorsa dell’inglese sia stata finora penalizzata da una gestione non ottimale da parte del team guidato da Andrea Stella.

Nonostante l’eccellente lavoro svolto sulla MCL38, considerata attualmente il miglior pacchetto tecnico in griglia, la squadra britannica non è riuscita a massimizzare la raccolta punti nella fase centrale della stagione, specialmente sul piano strategico. Questo ha permesso a Verstappen di mantenere un buon margine nella classifica generale del Mondiale Piloti.

Una situazione che si sta rivelando decisiva e che costringerà Norris a una rincorsa quasi disperata nelle sei gare rimanenti di questo campionato. Al momento, Norris si trova con un distacco di 52 punti dalla vetta della classifica, occupata dalla Red Bull del tre volte campione del mondo.

Villeneuve e il punto sulla sfida Norris-Verstappen

“Se Lando Norris non riuscirà a conquistare il titolo, la responsabilità ricadrà sulla McLaren, non su di lui. Il team ha commesso diversi errori strategici che potrebbero rivelarsi fatali, rendendo forse ormai troppo tardi la possibilità di un recupero. Tutto è iniziato durante il Gran Premio d’Ungheria, dove la squadra ha mostrato segni di debolezza non favorendo Norris rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri.

Tuttavia, non è chiaro cosa preveda esattamente il contratto di Piastri. Il suo manager, Mark Webber, è una figura estremamente astuta. Anche durante il suo periodo alla Red Bull, quando si trovava a lottare contro Sebastian Vettel, Webber ha sempre dimostrato grande intelligenza, e sicuramente ha fatto tutto il possibile per evitare che Oscar subisse una situazione simile”.

Il nuovo approccio di Verstappen

L’approccio di Verstappen, nel frattempo, è cambiato. Ha smesso di puntare alla vittoria ad ogni costo, preferendo raccogliere punti in maniera costante. Questa strategia rivela una maturità crescente: la corsa al titolo mondiale richiede costanza, più che la vittoria in singoli gran premi. Norris, inoltre, è ben consapevole che la McLaren non ha adottato alcune decisioni controverse che, al contrario, avrebbero potuto avvantaggiarlo.

Questo, inevitabilmente, gioca a suo favore. Prendiamo ad esempio Monza: quella gara avrebbe potuto regalare una doppietta alla McLaren, ma il team ha perso punti preziosi. Un errore evitabile, visto che Norris è l’unico pilota del team che può ancora ambire al titolo. In ogni caso, Max Verstappen ora vede Norris come una vera minaccia, e questa rivalità è positiva per lo spettacolo. Forse Norris dovrà spingere ancora di più nelle ultime gare, ma ci sono tutti i presupposti per un finale di stagione avvincente”.