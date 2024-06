F1 | Chiacchiere da retropodio: le parole di Norris, Verstappen e Russell prima del podio in Canada [VIDEO]

F1 GP Canada – Vi riportiamo il retropodio dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo una gara ricca di sorprese e con diversi cambiamenti di leadership, Max Verstappen è riuscito ad affermarsi per la terza volta in carriera sul circuito di Montreal, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Una vittoria di forza, arrivata in un week-end dove la leadership non è mai stata scontata, che ha confermato la forza del binomio composto dal quattro volte iridato e dal team anglo-austriaco.

Quarta l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, seguito da Oscar Piastri, Fernando Alonso e Lance Stroll, autori di un week-end positivo con un’Aston Martin finalmente in grado di concretizzare al meglio il potenziale della AMR24. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ed Esteban Ocon hanno completato gli ultimi piazzamenti all’interno della top dieci. Disastro infine per la Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz, mai realmente in lotta per la zona punti per problematiche diverse (noia al motore per il monegasco, cattivo feeling con la monoposto per lo spagnolo poi costretto al ritiro a causa di un testacoda con successivo contatto con Alexander Albon), non sono riusciti a vedere la bandiera a scacchi. Un doppio risultato negativo che mancava da Baku 2022.

Qualcosa su cui la squadra dovrà focalizzarsi in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. La Formula 1 tornerà di scena tra due settimane a Barcellona per il Gran Premio di Spagna.