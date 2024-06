Formula 1 | Montreal regala alla Ferrari il peggior week-end della stagione

Formula 1 GP Canada Ferrari – Il Gran Premio del Canada ha regalato solo delusioni alla Scuderia Ferrari HP che lascia Montreal con un doppio ritiro per Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sia la squadra che il monegasco rimangono in seconda posizione nelle rispettive classifiche di campionato e ci sono molti spunti di analisi per fare in modo che questo weekend resti un neo in una stagione fin qui all’altezza delle aspettative.

La gara in Canada per Leclerc e Sainz

Il Gran Premio ha preso il via in condizioni di bagnato, e per Charles le cose si sono complicate fin da subito dal momento che si è verificato un problema sulla sua power unit che ne ha compromesso il passo. Anche per Carlos l’avvio di gara è stato difficile visto che, scattando dalla parte più bagnata della griglia, ha perso subito svariate posizioni. Leclerc ha limitato i danni finché un reset della vettura ai box non ha permesso di risolvere il problema, ma a quel punto il monegasco era ormai doppiato e non aveva senso accumulare chilometri senza alcuna reale possibilità di conquistare punti. La squadra lo ha così richiamato ai box al giro 40. Carlos è rimasto a lungo ai margini della zona punti in un treno di vetture con DRS e la sua gara era sembrata accendersi dopo che la pioggia aveva smesso di cadere e tutte le vetture erano passate a pneumatici slick. Carlos, in pista con gomme Medium, era salito in decima posizione e aveva appena ottenuto il suo giro più veloce sorpassando Alexander Albon per la nona piazza. Al giro 53 lo spagnolo è però stato tradito da un cordolo bagnato che lo ha mandato in testacoda. Purtroppo dietro di lui c’era proprio il pilota della Williams che non è riuscito ad evitare la Ferrari: la collisione ha posto fine alla gara di entrambi visto che sulla SF-24 di Sainz c’era un danno al fondo e all’ala posteriore.

Prossima tappa a Barcellona

La squadra torna a casa dopo quello che è stato di gran lunga il peggior weekend della stagione. Ora occorre ricaricare le batterie prima di scendere nuovamente in pista fra due domeniche in Spagna, per la gara di casa di Carlos in programma al Circuit de Barcelona-Catalunya.