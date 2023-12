F1 | Caso Wolff, bomba della BBC: rischio di scissione tra FIA e Liberty Media

F1 caso Wolff – L’inchiesta avviata dalla FIA sulla posizione della famiglia Wolff avrebbe generato una vera e propria frattura tra la Federazione Internazionale dell’Automobile e la governance che gestisce la Formula 1. Secondo quanto dichiarato dalla BBC, la manovra a “tenaglia” avviata dal gruppo di lavoro condotto da Mohammed Ben Sulayem avrebbe di fatto mandato su tutte le furie Liberty Media, la quale non sarebbe stata avvertita di tutto ciò prima del rilascio del comunicato ufficiale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì. Una mossa, vista come un attacco alle spalle, che la governance statunitense non intende accettare, soprattutto dopo i numerosi attriti registrati nell’ultimo anno e mezzo, proprio da quando Ben Sulayem ha assunto la carica di Presidente della FIA in sostituzione di Jean Todt.

BBC, proprio in tal senso, non ha escluso una clamorosa scissione tra le due parti, la quale creerebbe un vero e proprio marasma non solo politico, ma anche sportivo, visto che F1 e FIA si ritroverebbero nella condizione di dover organizzare due campionati di fatto similari (l’idea del gruppo statunitense sarebbe quella di imbastire una serie senza il controllo generale della Federazione). Il progetto, al momento solo nella testa dei vertici di Liberty Media, potrebbe concretizzarsi se Ben Sulayem continuerà ad agire con un atteggiamento potenzialmente dannoso per categoria.

Il caso Wolff in breve

Il caso, ricordiamo, è stato lanciato dalla testata BusinessF1 Magazine e riguarderebbe un possibile conflitto d’interessi tra i ruoli di Toto Wolff e la moglie Susie, rispettivamente Team Principal della Mercedes e CEO della Formula One Academy. Secondo alcuni team principal, i due sarebbero a conoscenza di informazioni riservate in merito ai propri ruoli all’interno del Circus: Toto, per esempio, potrebbe conoscere alcune dinamiche nella FOM, ma questo non è possibile per i suoi colleghi stando al regolamento, mentre la moglie potrebbe avere delle informazioni sulle discussioni tra i vari capi delle squadre.

Stando sempre al magazine che ha riportato l’indiscrezione, Wolff avrebbe fatto un commento specifico in un incontro recente con gli altri team principal, rivelando delle informazioni a conoscenza esclusiva della Formula One Management, e questo ha fatto insospettire i colleghi, i quali si sarebbero lamentati anche pesantemente con l’austriaco e contattato immediatamente il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem per avviare l’indagine

Le smentite alla FIA

A creare scalpore, però, sono stati i comunicati divulgati ieri pomeriggio dalle squadre, le quali – in gruppo – si sono dette estranee al fatto e hanno mostrato la propria vicinanza a Toto Wolff e Susie Stoddart, anche in merito al suo coinvolgimento nella F1 Academy, serie propedeutica per sole donne che viaggia parallelamente alla Formula 1. Una situazione di empasse non indifferente per la Federazione che quasi certamente crederà ulteriori tensioni tra le due parti.