Formula 1 | McLaren-Norris, obiettivo titolo mondiale nel 2025

F1 McLaren Norris – Obiettivo titolo mondiale per Lando Norris e la McLaren nel prossimo mondiale 2025 di Formula 1. Intervistato da Sky Sports nel corso dell’ultimo fine settimana, l’inglese ha raccontato lo sviluppo che la scuderia inglese sta portando avanti per il prossimo anno, precisando come lui e il team abbiano le idee molto chiare su che tipo di lavoro svolgere per garantirsi lo stesso livello di competitività della Red Bull.

Per quanto riguarda il proseguo dell’annata, invece, il britannico ha preferito tenere i piedi ben saldi per terra, precisando come la vittoria di Miami vada vista come un’eccezionalità, visto e considerando che la stessa Red Bull e la Ferrari, soprattutto dopo gli aggiornamenti tecnici che porterà ad Imola, possono contare ancora su un piccolo margine prestazionale. Nulla però vieta al binomio di inseguire altri successi in questo campionato.

McLaren, Norris crede al titolo nel 2025

“Se potremo competere per il titolo nel 2025? Sicuro, al 100%! E lo dico cercando di mantenere i piedi ben piantati per terra. Voglio credere che la squadra può contare su due grandi piloti e su una struttura straordinaria. Siamo più uniti che mai. All’inizio di quest’anno ho affermato che l’obiettivo reale era la vittoria di una o più gare e siamo in linea con questo target. Adesso dobbiamo lavorare per compiere il successivo step, quello più bello. Attualmente siamo la terza forza in gioco perchè complessivamente accusiamo ancora un gap da Red Bull e Ferrari. Abbiamo del lavoro da fare e non siamo al loro stesso livello. O per lo meno, non abbiamo ancora mostrato la competitività che vorremmo. Vorrei vincere anche a Silverstone, però in generale abbiamo tra le mani altre possibilità”.