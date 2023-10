F1 | Bridgestone conferma i contatti con FIA e Liberty Media per la fornitura delle gomme

F1 Bridgestone FIA Liberty Media – In un lungo comunicato stampa diramato nelle scorse ore, dove è intervenuto anche Shuichi Ishibashi – CEO del marchio – Bridgestone ha commentato l’esito della gara d’appalto vinta da Pirelli per la fornitura delle mescole in Formula 1 fino alla fine della stagione 2027, precisando come i dialoghi con FIA e Formula One Group siano stati “sinceri e ricchi di spunti positivi”, soprattutto per il futuro. Parole importante che hanno confermato, anche se per vie non ufficiali, l’interesse della Casa giapponese verso la nuova gara d’appalto che assegnerà la fornitura per il 2027 e gli anni a seguire.

“L’azienda, nel suo 60esimo anniversario delle attività motoristiche, continua a sostenere un motorismo globale, sostenibile e di alto livello”, scrive la Casa giapponese nel comunicato stampa divulgato dopo il rinnovo del contratto di Pirelli fino alla fine della stagione 2027. “La F1 è la piattaforma motoristica globale più prestigiosa al mondo e Bridgestone l’ha studiata come una delle opzioni per sostenere la sua strategia nel motorismo. Le comunicazioni con FIA e Formula One Group sono state sincere in merito alla gara d’appalto per gli pneumatici e da noi sono arrivate proposte sostenibili e innovative sul piano tecnologico”.

Queste invece le parole di Ishibashi: “Il motorismo per il nostro marchio è una sfida verso l’eccellenza, un punto di orgoglio e passione. Rappresenta un impegno incessante nell’evoluzione della tecnologia, della produzione, della logistica, del potere del marchio e dello sviluppo dei talenti per rafforzare le fondamenta del business globale dei pneumatici premium. Anche se non saremo in grado di supportare la F1 questa volta, il processo ha ricevuto un riscontro positivo da parte di FIA e Formula One Group”.