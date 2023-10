Formula 1 | Norris crede che avrebbe potuto vincere entrambe le gare in Qatar

La McLaren può essere più che soddisfatta di come siano andate le cose in Qatar. Con il format Sprint Race del fine settimana, la squadra di Woking ha conquistato quattro posti in top tre su sei disponibili, vista la vittoria di Piastri nella mini gara del sabato e il terzo posto di Norris, il quale ha replicato questo risultato domenica proprio dietro al giovane compagno di squadra. Lando però sembra essere quello meno contento di tutti, più che altro perché consapevole di aver commesso degli errori che gli hanno pregiudicato, secondo lui, due potenziali vittorie.

“Se devo essere onesto con me stesso, avrei dovuto lottare per due pole position in questo fine settimana – ha detto Norris, citato da RacingNews365.com, dopo il weekend del Qatar. Potenzialmente, avrei potuto conquistare due vittorie. So che è una cosa molto importante da dire, ma se le cose fossero andate bene, se avessi fatto un lavoro migliore senza commettere certi errori, avrei potuto vincere sia sabato che domenica. Sapevo le mie potenzialità, e per questo sono così frustrato. Sento che sia stato un fine settimana di opportunità mancate per me, come se mi fossi perso qualcosa e non avessi ottenuto quello che avrei dovuto conquistare. Sono contento del terzo posto, ovviamente, ma so che avrei dovuto fare di più”.