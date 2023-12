Formula 1 | AlphaTauri, Tost approva Mekies come nuovo Team Principal

F1 Tost Mekies Presente agli Autosport Award, Franz Tost ha promosso a pieni voti la scelta di Laurent Mekies come nuovo Team Principal della Scuderia AlphaTauri, precisando come il Manager francese – ex Direttore Sportivo della Ferrari – abbia tutte le carte in regola per offrire un contributo importante alla crescita della compagine faentina, chiamata ad una stagione di riscatto dopo le tante difficoltà del 2023. Mekies, ricordiamo, ha lasciato la Ferrari nel mese di luglio e dopo il necessario periodo di “gardening leave” assumerà la nuova carica a gennaio, lavorando a stretto contatto con Peter Bayer, CEO della scuderia.

Tost incorona Mekies come nuovo Team Principal

“Laurent Mekies conosce la squadra ed ha già lavorato con noi in passato. Non ho dubbi sulle sue qualità e sono certo che lui, insieme a Peter Bayer nel ruolo di Amministratore Delegato, porteranno la nostra scuderia ad un livello superiore. Hanno molta esperienza e sanno che tipo di cambiamenti apportare per favorire il processo di crescita. Sono certo che faranno un ottimo lavoro”.

L’esperienza di Bayer a servizio della compagine faentina

Tost, nell’intervento, si è focalizzato anche sulla figura di Bayer, personaggio d’esperienza che ha assunto la carica di CEO all’inizio della stagione. Un pedina che, affiancata a Mekies, aiuterà la compagine a raggiungere gli obiettivi pre-fissati per il prossimo triennio. “Peter è con noi da giugno e già da diverso tempo lavora a stretto contatto per la crescita della squadra. Adesso capisce le dinamiche in fabbrica e può contare su una notevole esperienza. Il suo contributo sarà fondamentale per il raggiungimento di ciò che tutti quanti speriamo”.