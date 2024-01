F1 | Bottas fiducioso sulla nuova stagione

Nella scorsa stagione, l’allora Alfa Romeo (ora Sauber), non ha raccolto molto, concludendo in nona posizione nel campionato costruttori con soli 16 punti. Il team è sembrato bloccato per quanto riguarda il suo percorso di sviluppo e non è stato in grado di migliorare le prestazioni complessive della C43 durante il 2023. Con l’arrivo di James Key come direttore tecnico nel mese di settembre, il team elvetico ha iniziato a mettere le basi per lo sviluppo della monoposto che sarà, secondo gli addetti ai lavori, “completamente nuova”.

“E’ stato bello avere alcuni punti di vista differenti da persone diverse, e James è stato fantastico”, ha dichiarato Valtteri Bottas, intervistato da Speedcafe.

“Ha già trovato diversi percorsi e diversi modi di procedere con la nuova vettura, e il nostro team ha alcune persone ragionevolmente valide provenienti da altre squadre, squadre più grandi, che lavorano nel reparto aerodinamico, quindi stiamo solo prendendo persone che possono pensare un po’ fuori dagli schemi”.

A parte l’arrivo di Key, il team ha continuato ad assumere personale da quando Andreas Seidl ha assunto la carica di CEO del Gruppo Sauber, un anno fa. Bottas non ha dubbi che i cambiamenti siano stati cruciali per guidare la squadra su un nuovo percorso.

“Alcune persone se ne sono andate, altre sono arrivate. Le persone sono passate a posizioni diverse, anche il team di ingegneri. Abbiamo fatto un po’ di ristrutturazione all’interno del team di cui probabilmente non molte persone sono a conoscenza. Ce n’era bisogno. Abbiamo dovuto cambiare le cose, e il cambiamento è positivo. Questo è ciò di cui avevamo bisogno. Ecco perché ho delle speranze per la prossima stagione”.

Per quanto riguarda ciò che Bottas vuole vedere dalla vettura di quest’anno, ammette di non essere un pilota particolarmente esigente.

“Voglio avere il controllo della macchina dove voglio, e con un po’ di sottosterzo è spesso complicato, quindi sono sicuramente un po’ più pignolo in termini di comportamento della vettura”.

Bottas ritiene che l’efficienza complessiva della nuova vettura sarà cruciale.

“In termini di assetto e messa a punto, la macchina dell’anno scorso è stata abbastanza buona. Non abbiamo avuto grossi problemi a mantenere la maneggevolezza e a volte la guida sembrava quasi troppo bella. Era più una questione di prestazioni che ci mancava. L’anno scorso, per eguagliare la velocità in rettilineo dei nostri avversari, abbiamo dovuto correre con un’ala più bassa. Questo significa meno carico aerodinamico, ed è mancata un po’ di efficienza”.

Bottas insiste sul fatto che vorrebbe un’auto con un carico aerodinamico maggiore, anche se ciò comporta più difficoltà nella gestione.

“Alla fine, con le auto di oggi, questa è la strada da percorrere. È necessario massimizzare il carico. Indipendentemente dal fatto che abbia un impatto sulla guida o sulla maneggevolezza, sarà comunque più veloce”.

Il finlandese riconosce che se da un lato l’auto di quest’anno “sarà molto diversa”, apprezza che ci sarà “un’incognita su come sarà la maneggevolezza”.

“E’ interessante quando lavori con una nuova vettura e nuovi concetti, quindi ci sono molte speranze per la nuova stagione”.