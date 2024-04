F1 | Sauber in Giappone per superare il mal di pit-stop

La Sauber si affaccia al GP del Giappone con l’obiettivo di rimediare alla pessima figura rimediata in Australia. A Melbourne la squadra elvetica ha compromesso in modo del tutto irrimediabile la corsa ai punti dei suoi piloti a causa degli ormai soliti problemi al pit-stop. Con soste dalla durata di una penalità i piloti hanno potuto fare ben poco, nonostante un passo gara non certo disastroso. La speranza di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou è che la scuderia lavorando a casa abbia risolto in queste settimane i problemi sofferti durante i pit-stop.

Valtteri Bottas: “È sempre bello correre a Suzuka: è una delle piste più iconiche del calendario ed è tra le mie preferite. Ho dei bellissimi ricordi qui: una vittoria e tante altre belle prestazioni. Non è solo in pista: la passione dei fan è impareggiabile e viene voglia di offrire loro un grande spettacolo. Non è stato bello tornare a mani vuote dall’Australia, anche perché il nostro ritmo non era male. Sappiamo che possiamo mantenere un passo incoraggiante. Siamo consapevoli di tutto il lavoro fatto in fabbrica per risolvere i problemi avuti nei pit-stop e speriamo di vedere presto i risultati. Non vediamo l’ora di tornare in pista per invertire la rotta”.

Guanyu Zhou: “Da pilota Suzuka è una delle piste più belle in calendario. E’ una pista su cui si è fatta la storia della F1 e non puoi non pensarci quando ci corri. Il nostro obiettivo è fare una bella gara. A Melbourne non è andata come ci aspettavamo ma abbiamo lavorato e ci siamo riorganizzati come squadra. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto sotto molti aspetti, ma il nostro ritmo gara è stato sempre incoraggiante, sappiamo che abbiamo il potenziale per andare in zona punti. Dobbiamo puntare a disputare una gara pulita”.

