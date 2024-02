F1 | Bocciatura per Andretti-Cadillac, Servia usa parole dure contro Liberty Media

F1 Andretti Cadillac – Parole dure di Oriol Servia nei confronti di Liberty Media. In una lunga intervista concessa ai media statunitensi, il pilota spagnolo ha criticato aspramente la bocciatura di Andretti-Cadillac come 11° squadra sullo schieramento di partenza della stagione 2025 o 2026, precisando come l’impegno di Michael – in collaborazione con quello della General Motors – meritasse un maggior apprezzamento, soprattutto considerando il palmares che la famiglia Andretti può vantare nel motorsport.

Servia a muso duro contro Liberty Media

“Prendere una decisione sull’11° squadra immagino non sia stata semplice. Ad ogni modo, le argomentazioni tirate fuori da Formula 1 sono state patetiche e offensive. La famiglia Andretti vanta successi per generazioni ed è una delle più storiche in ambito motorsport. E’ difficile sostenere che Mario e Michael non siano una parte fondamentale dell’attuale sistema Formula 1, anche perchè hanno raggiunto il successo in ogni categoria che hanno affrontato.

Ci sono molte parti della loro comunicazione che non funzionano, in particolare quella dove si parla dell’importanza di Andretti per la Formula 1. Loro affermano che Andretti in Formula 1 avrebbe portato maggiori benefici alla squadra rispetto che alla serie, ma da quando si decide l’ingresso di un team in base a questo?

L’essenza del motorsport è competere, cercare di battere gli altri con ogni mezzo possibile. L’obiettivo dev’essere quello di creare uno spettacolo per i fan. Secondo me, la leadership del campionato dovrebbe concentrarsi innanzitutto su come apportare benefici allo sport nel suo complesso”.