Formula 1 | Lawson ottimista sul futuro del team Visa Cash App RB

Formula 1 Lawson Visa Cash App – Intervistato dal NZ Herald, Liam Lawson ha espresso parecchia soddisfazione sul piano di crescita varato dal team Visa Cash RB per il medio e lungo periodo, precisando come la squadra voglia finalmente ambire alle posizioni di vertice della classifica.

Dopo le difficoltà delle ultime due stagioni, il Management della scuderia faentina – nuovo di zecca dopo i ribaltoni dello scorso anno – vuole sfruttare al massimo la collaborazione con la Red Bull per scalare il più velocemente le posizioni dello schieramento. Una condizione importante che dovrà passare non solo dallo staff tecnico, ma anche dall’abilità dei piloti, ovvero Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.

Lawson promuove il piano del team Visa Cash App RB

“Ho avuto delle conversazioni con la squadra nelle scorse settimane e devo ammettere tutto sembra promettente ed emozionante. Sono stato coinvolto in diverse cose e devo dire che la squadra sta intraprendendo la strada corretta per il proprio futuro. Non è qualcosa che si vedrà nell’immediato, ovviamente, ma col tempo sono certo che i miglioramenti potranno essere parecchio grandi. E’ qualcosa di entusiasmante per tutti”.

La nuova struttura della ex AlphaTauri

Dopo l’addio di Franz Tost alla fine della scorsa stagione, ricordiamo, Laurent Mekies assumerà la carica di Team Principal a Faenza e risponderà al nuovo Amministratore Delegato, Peter Bayer. Una ventata d’aria nuova, promossa da Red Bull e dal suo CEO, Oliver Mintzlaff, che mira a riportare la compagine faentina nelle posizioni importanti dello schieramento..