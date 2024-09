F1 | Mercedes, Wolff: “Grande rispetto per Newey, ma abbiamo deciso di puntare sulla nostra attuale squadra”

Quello messo a segno da Lawrence Stroll è stato un autentico colpaccio di mercato. L’Aston Martin infatti si è assicurata, a partire dalla prossima stagione, i servigi di Adrian Newey. Il Genio, che sarà operativo nella scuderia di Silverstone a partire da marzo 2025, rappresenta una specie di vero e proprio all in da parte del magnate canadese per cercare di portare il team inglese a lottare per il campionato con il nuovo ciclo regolamentare che scatterà dal 2026. Un’autentica ciliegina sulla torta arrivata al termine di un’importante ristrutturazione del management Aston Martin.

Toto Wolff, discutendo di Newey, ha ammesso come la Mercedes abbia deciso di non corteggiare il progettista inglese in quanto crede nell’attuale staff tecnico presente nella squadra della Stella.

“Penso che il curriculum di Adrian in Formula 1 parli da solo – ha detto Wolff, citato da Formel1.de – È un grande progettista. Il più grande progettista in Formula 1 se si guardano le statistiche. James (Allison) e io ne abbiamo parlato, abbiamo valutato la questione e siamo giunti alla conclusione che la struttura che abbiamo oggi è quella che vogliamo mantenere”.

Wolff poi, continuando a parlare di Newey, ha detto: “Abbiamo un grande rispetto per Newey, ma abbiamo deciso di non farlo perché crediamo nella nostra squadra interna”.

Il team principal della Mercedes, in un’intervista rilasciata a OE24, ha sottolineato come Newey non sia l’unico grande colpo messo a segno dall’Aston Martin: “Può diventare una forza da non sottovalutare a partire dal 2026. Hanno anche un grande manager come Andy Cowell (ex Mercedes e dal nuovo CEO Aston Martin dal prossimo 1 ottobre, ndr) che può far funzionare le cose”.