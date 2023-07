F1 | Alfa Romeo, Bottas azzarda con le slick: “Non avevamo nulla da perdere”

Valtteri Bottas è solo diciannovesimo nella Shootout Qualifying, ed è per questo che l’Alfa Romeo tenta il colpaccio, montando le gomme slick per la Sprint Race. Il finlandese è l’unico con le gomme da asciutto, e già nel giro di formazione è chiaro che la pista sia ancora troppo bagnata per le medie. Bottas torna quindi in pit-lane per le intermedie, ma nei ventiquattro giri a disposizione non c’è nulla che possa fare per risalire: è ventesimo al traguardo.

“Abbiamo deciso di rischiare con le gomme, ma non ha funzionato. Valeva la pena tentare, non avevamo nulla da parte – si giustifica Bottas – verso la fine, ho scelto di restare in pista, mentre gli altri rientravano ai box, in caso ci fossero delle opportunità. Mi sono ritrovato in coda ad un trenino, e i ritmi erano molto simili. Oggi è stata dura, ma ci aspetta ancora la gara, con una miglior posizione di partenza; siamo riusciti a risalire anche partendo dal fondo, e questo sarà l’obbiettivo, magari anche con delle belle lotte in pista, fino alla zona punti”.

Gara complicata anche per Zhou Guanyu, che taglia il traguardo in diciannovesima posizione.

“Non è stata la nostra giornata; le complicate condizioni non ci hanno aiutato in nessuna delle sessioni. Ho faticato con la mancanza di aderenza per la prima parte della Sprint, le cose sono poi migliorate quando ho montato le slick, ma non c’è stata chissà quale differenza, la mia gara era ormai compromessa – ha spiegato Zhou – come squadra, dovremo riorganizzarci ed analizzare ogni dettaglio per gestire al meglio questo tipo di condizioni. Domani dovrebbe essere asciutto, questo potrebbe aiutarci. Quello mostrato oggi non era il nostro reale potenziale, possiamo fare di più: ci serve una buona gara, buone opportunità e magari un piazzamento tra i primi dieci”.