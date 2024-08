F1 | Ferrari, Vasseur sulla futura coppia Leclerc-Hamilton: “Ho il vantaggio di conoscerli da ragazzi”

Quella che il prossimo anno schiererà in pista la Ferrari sarà, almeno sulla carta e in attesa di una vettura competitiva, la migliore coppia di piloti presenti in pista. Da una parte c’è Charles Leclerc, a cui manca la vittoria in rosso per la definitiva consacrazione nel Circus, dall’altra c’è Lewis Hamilton chedall’alto dei suoi sette campionati del mondo arriva a Maranello per continuare scrivere la storia.

Nel mezzo c’è Frederic Vasseur che conosce bene entrambi, avendo avuto la possibilità di frequentarli da quando Leclerc e Hamilton correvano nelle categorie minori.

Sulla futura coppia Ferrari ne ha discusso proprio il team principal Frederic Vasseur, con il manager francese che ha sottolineato come la conoscenza pregressa sia un aspetto importante nella sfera dei rapporti umani.

“Con Leclerc e Hamilton ho il vantaggio almeno di conoscerli da quando erano piccoli, di conoscerli prima che vincessero i GP – ha dichiarato Vasseur, intervistato dall’emittente belga RTBF – È un vantaggio nella qualità del rapporto. Non vengono per Frédéric Vasseur, guidare per la Ferrari è un sogno radicato nel profondo”.