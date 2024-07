F1 | GP Ungheria, prove libere 2: Norris si conferma l’uomo da battere a Budapest [RISULTATI]

F1 GP Ungheria – Lando Norris ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il lavoro di set-up portato avanti nella FP1 di questa mattina, l’inglese si è confermato l’uomo da battere nell’angusto tracciato magiaro, ottenendo un crono con gomme soft di 1’17″788, circa due decimi e mezzo più rapido della Red Bull di Max Verstappen.

Un riscontro importante, atteso alla vigilia del fine settimana, che probabilmente ribadirà il confronto tra lui e l’olandese in questa trasferta del campionato a Budapest. Sempre con gomma soft, in terza posizione ha trovato posto Carlos Sainz, veloce sul giro secco ma in difficoltà sul passo gara, soprattutto con le medie, seguito da Sergio Perez con la RB20 non aggiornata (che nella simulazione gara si è rivelata a tratti più performante), George Russell, Kevin Magnussen e Lewis Hamilton. Da sottolineare l’ottima prestazione della Haas del danese, veloce sul giro secco ma estremamente competitivo anche sul passo.

Norris porta al McLaren al top, Sainz soffre sul passo

Magnussen, rispetto alla trasferta di Silverstone, sta utilizzando come il compagno di squadra le ultime soluzioni tecniche presentate dal team statunitense sulla VF-24, aspetto che lo sta aiutando a ottimizzare le performance in tutte le condizioni di utilizzo del pacchetto. Daniel Ricciardo ha trovato posto in ottava piazza, mentre Alexander Albon e Fernando Alonso hanno occupato gli ultimi piazzamenti all’interno della top dieci.

Pomeriggio da dimenticare infine per Charles Leclerc: il monegasco, dopo appena dieci minuti, ha perso il controllo della propria SF-24 in uscita da curva 3, finendo dapprima in testacoda e successivamente contro le barriere esterne della curva. Un episodio che non gli ha permesso di completare il programma di lavoro previsto dalla squadra nella giornata odierna e che lo costringerà a fare gli “straordinari” nelle libere 3 di domani mattina.

Appuntamento alle 12.30 di domani per l’ultima sessione di lavoro prima della sessione di qualifica che stabilirà l’ordine di partenza di questo appuntamento del campionato sul tracciato dell’Hungaroring, a Budapest.