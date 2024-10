F1 | Norris in punta di fioretto: “Max consapevole che in Austria, senza l’incidente, avrei vinto io”

F1 Norris Verstappen – L’unico scontro significativo tra Max Verstappen e Lando Norris nella stagione 2024 è avvenuto durante il Gran Premio d’Austria. Norris, recentemente, ha ripensato a quell’evento, ammettendo quanto quell’episodio gli sia costato una possibile vittoria e punti cruciali nella corsa al titolo.

In un’intervista a The Athletic, l’alfiere della McLaren ha parlato della sfida di competere con l’olandese della Red Bull, considerandolo uno dei rivali più difficili da affrontare in pista. “Max è probabilmente il pilota più ostico in gara. È estremamente consapevole delle situazioni, anche grazie alla sua esperienza consolidata negli ultimi cinque anni. Per me, tutto questo è ancora piuttosto nuovo”, ha dichiarato il britannico.

La collisione tra i due è avvenuta al 63º giro, quando Norris ha cercato di sfruttare un pit stop lento di Verstappen per attaccare e superarlo. Nonostante il tre volte iridato fosse in testa fino a quel momento, l’attacco si è concluso con un contatto che ha causato forature per entrambi.

Norris e la sfida in Austria con Verstappen

Mentre Lando è stato costretto al ritiro, Max ha proseguito la gara, concludendo quinto dopo aver ricevuto una penalità di cinque secondi. Riflettendo sull’esito di quella domenica, Norris ha detto: “Le cose non sono andate come speravo. E continuo a pensare che quel giorno, probabilmente, avevo vinto io la battaglia… nell’averlo messo sotto pressione, anche se alla fine non sono stato io a prevalere”. Nonostante l’incidente, il giovane pilota ha sottolineato come la rivalità in pista non influenzi il rapporto con Verstappen al di fuori del circuito.

“Non cambia nulla. Quando indosso il casco, considero tutti avversari. E penso che proprio le persone con cui ti trovi meglio fuori dalla pista siano quelle che vuoi battere di più in gara”, ha aggiunto. Con sei Gran Premi e tre Sprint ancora da disputare, il divario tra Verstappen e Norris nella classifica piloti è di 52 punti a favore dell’olandese. Il portacolori della scuderia di Woking spera di ridurre questo distacco e mira a conquistare il suo primo titolo mondiale.