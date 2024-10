F1 | Aston Martin, Alonso: “Sarà difficile lottare per i punti nella Sprint Race”

Austin – La Aston Martin resta esclusa dai primi dieci nelle Shootout Qualifying: Lance Stroll e Fernando Alonso si schiereranno rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione nella griglia di partenza della Sprint Race in Texas.

La scuderia di Silverstone ha portato un nuovo pacchetto di aggiornamenti ad Austin e ha tentato di divesificare le proprie possibilità con delle modifiche al set-up. Questi cambiamenti non hanno, però, aiutato Stroll e Alonso: entrambi vittime dei track limits, non sono riusciti a montare un passo competitivo.

Alonso: “Valuteremo le modifiche e il nuovo pacchetto”

“Volevamo sperimentare un po’ con la vettura, facendo delle modifiche al set-up prima delle qualifiche. Sfortunatamente non ci hanno permesso di entrare in Q3 e, inoltre, alcuni giri ci sono stati cancellati a causa dei track limits. Valuteremo le modifiche fatte, così come il nuovo pacchetto e vedremo cosa possiamo fare nella Sprint. I punti vengono assegnati solo alle prime otto posizioni, sappiamo che sarà difficile lottare per i punti, ma possiamo sfruttare la gara per comprendere la vettura”.

Stroll: “Vettura nervosa in pista”

“La vettura sembrava buona in Q1, ma poi è diventata improvvisamente complicata da guidare e siamo stati fregati dai track limits. C’è ancora più lavoro da fare e guarderemo tutti i dati raccolti per capire come ottimizzare gli aggiornamenti. Riguardo il passo gara, credo che la situazione non cambi rispetto al resto della stagione”.