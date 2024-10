Formula 1 | Red Bull rinasce ad Austin: l’analisi delle novità tecniche sulla RB20 [VIDEO]

Formula 1 Red Bull GP Stati Uniti – Durante Paddock Live, Matteo Bobbi ha spiegato le novità tecniche che la Red Bull ha introdotto sulla RB20 per il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Lo staff capitanato da Pierre Wachè si è focalizzato principalmente sulla zona posteriore della monoposto, ovvero quella “nevralgica” per la creazione del carico aerodinamico, lavorando sul cofano motore e sulla parte pià esterna del fondo. Modifiche subito promosse da Max Verstappen e che hanno permesso alla squadra di garantirsi la pole position nella Sprint che andrà in scena questa sera alle ore 20.00.